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Українські трамваї: чому купуємо закордонні, коли маємо свої

Громадський транспорт українських міст уже давно потребує капітального оновлення. Вітчизняні підприємства можуть виробляти  і автобуси, і тролейбуси, і трамваї. Однак місцева влада не поспішає їх купувати. Наприклад, на заводі в Дніпрі випускають трамваї і для України, і за кордон. Але навіть столиця зволікає із замовленням сучасного автотранспорту.

У Київпастрансі пояснюють, прописують тендери так,  що кожен може брати участь: і закордонні, і українські виробники. І все робиться через систему Прозоро.

Лівий берег столиці. Тут переважно старі трамваї та спрацьовані колії.

І от нарешті на 28-му маршруті – українська новинка. Низька підлога, широкий салон, є місце для людей з інвалідністю, нова навігація, кондиціонер. Трамвай вміщує понад 260 людей.

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Трамвай приїхав із Дніпра, їх роблять у цеху Південмашу. Уже 8 моделей, які їздять в усіх українських містах і найрозбитішими коліями.

Другий президент Леонід Кучма довго керував Південмашем, та саме за його ініціативою на початку 90- х років завод почав шукати способи виробляти цивільну продукцію.

У столиці переконують, дніпровським трамваєм задоволені. Але ще не розрахувалися і за першу машину.

Водночас експерти переконані, Україна має купувати українське, якщо в нас виробляється цей товар.

До слова, у Львові з’явились нові трамваї з Німеччини.

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