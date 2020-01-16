Українські військові можуть долучитися до місії НАТО в Іраку

Українських вояків планують знову відправити в Ірак. Вони можуть долучитися до місії НАТО, що планує відновити роботу у цій країні. Про це напередодні заявив віце-прем’єр Дмитро Кулеба.

20 наших офіцерів можуть стати інструкторами для іракських солдатів.

Чи братимуть наші військові участь у бойових операціях? І який зиск отримає від такої співпраці Україна – дивіться у сюжеті Ольги Чайко і Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна просить НАТО долучити її до програми розширених можливостей.

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