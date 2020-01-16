Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Українські військові можуть долучитися до місії НАТО в Іраку

Українських вояків планують знову відправити в Ірак. Вони можуть долучитися до місії НАТО, що планує відновити роботу у цій країні. Про це напередодні заявив віце-прем’єр Дмитро Кулеба.

20 наших офіцерів можуть стати інструкторами для іракських солдатів.

Чи братимуть наші військові участь  у бойових операціях? І який зиск отримає від такої співпраці Україна – дивіться у сюжеті Ольги Чайко і Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна просить НАТО долучити її до програми розширених можливостей.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

США та Ірак поновили спільні військові операції – NYT
Україна просить НАТО долучити її до програми розширених можливостей – Кулеба
База з військовими США в Іраку зазнала ракетного удару – ЗМІ
НАТО посилить захист через розміщення російських ракет
Помпео закликав покарати винних у нападі на авіабазу в Іраку
Санкції проти Іраку: США пригрозили блокуванням коштів від продажу нафти
НАТО вірить, що літак МАУ могли збити ракетою – Столтенберг
Трагічний ранок: лідери держав співчувають після падіння Boeing 737

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка