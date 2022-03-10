Українські військові перетворюють ворожу техніку на брухт

На Чернігівщині наші військові сьогодні знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”, які обстрілювали мирне населення. Не так швидко, як хотілося, але Україна впевнено йде до перемоги.

Наше військо уже два тижні протистоїть “одній з найбільших армій світу”. І за цей час Росія втратила в середньому 20-25% живої сили, тисячі одиниць техніки.

Нині, у час війни, з ворогом активно воюють не лише військові, але й звичайні українці. Вони допомагають захисникам знищувати ворожу техніку і навіть ловити окупантів. І це вкотре підтверджує – український народ не зламати, нас не підкорити та точно Росії нашу країну не перемогти.

За час війни українські військові знищили понад три сотні танків, тисячу бойових машин піхоти та півсотні артилерії. Ліквідовують їх цілими колонами.

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