Українські військові провели масштабні ракетні навчання неподалік від Криму

У Херсонській області українські військові провели масштабні ракетні навчання. Вони пройшли на одному з полігонів неподалік від адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом.

Бійці тренувалися уражати умовного ворога в разі агресії з боку півострова.

Військові залучили тактичні ракетні комплекси Точка-У. Імітували обстріли та знищували цілі ворога на аеродромах і командних пунктах.

За словами командувача об’єднаних сил Сергія Наєва, армійці також відпрацювали свої дії в умовах хімічного та радіаційного зараження місцевості та ліквідували диверсійні групи бойовиків.

На полігоні тренувалися переважно бійці, які зараз несуть службу на адмінкордоні з Кримом.

Нагадаємо, раніше у Львівській області завершилися українсько-американські військові навчання Rapid Trient-2021, в яких взяли участь понад 100 військовослужбовців.

Спецпризначенці тренувалися брати ділянку державного кордону під свій контроль, розгортати систему контрольних і режимних дій.

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