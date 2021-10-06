Українські військові провели масштабні ракетні навчання неподалік від Криму
У Херсонській області українські військові провели масштабні ракетні навчання. Вони пройшли на одному з полігонів неподалік від адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом.
Бійці тренувалися уражати умовного ворога в разі агресії з боку півострова.
Військові залучили тактичні ракетні комплекси Точка-У. Імітували обстріли та знищували цілі ворога на аеродромах і командних пунктах.
За словами командувача об’єднаних сил Сергія Наєва, армійці також відпрацювали свої дії в умовах хімічного та радіаційного зараження місцевості та ліквідували диверсійні групи бойовиків.
На полігоні тренувалися переважно бійці, які зараз несуть службу на адмінкордоні з Кримом.
Нагадаємо, раніше у Львівській області завершилися українсько-американські військові навчання Rapid Trient-2021, в яких взяли участь понад 100 військовослужбовців.
Спецпризначенці тренувалися брати ділянку державного кордону під свій контроль, розгортати систему контрольних і режимних дій.