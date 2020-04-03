Українські зірки на карантині: що роблять вдома та поради шанувальникам

Концертні тури, тисячні зали глядачів і море овацій – для творчих людей та колективів настав не простий час, бо цього вже немає і коли буде невідомо. Через епідемію та карантин, вони зазнають не лише збитків, бо концерти та тури скасовано. Але чи не найбільше потерпають від нестачі постійної уваги шанувальників, якою жили, яка тримала постійно в тонусі, до якої вже звикли.

У родинному колі карантин проводить Оля Полякова. Щовечора вона вголос читає на ніч двом своїм донькам і викладає в мережу відео, чим тішить і надихає своїх прихильників.

Співачка Христина Соловій також у самоізоляції. Каже: довелося скасувати багато виступів, більшість із яких за кордоном. Така пауза засмучує дівчину, однак вона знаходить і позитивні моменти.

Підійшов до карантину відповідально і Потап – він так само залишається вдома. Співак зізнається, його графік абсолютно не помінявся: займається спортом, читає книги, вчить англійську, щодня дзвонить батькам і друзям і, звісно, займається музикою.

Факти ICTV раніше писали про те, як зірки розважають фанатів онлайн.

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