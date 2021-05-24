Українських миротворців у Конго евакуювали через виверження вулкану
У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкана Ньїрагонго тимчасово евакуювали українських миротворців. Їх перемістили до безпечного табору.
Зараз вони повернулися у звичайне місце дислокації, але в разі потреби готові вирушити звідти знову.
Тим часом число жертв виверження в населених пунктах, розташованих біля підніжжя вогненної гори зросла до 15 тис.
Вулкан почав вивергатися напередодні – після 19 років сну. Розпечена лава дотекла до аеропорту міста Гома, де живе півтора млн осіб. Влада рекомендувала виїжджати.
До містян приєдналися і жителі сусідніх сіл. Три з половиною тисячі втікачів від стихії перебралися тимчасово до сусідньої Руанди. Їм дали притулок в школах і храмах.
Виверження вулкана в Конго
Виверження одного з найактивніших вулканів Землі Ньїрагонго почалося 22 травня.
Зараз в місті Гома повністю відключено електропостачання та телефонна мережа.
Останнє виверження вулкана Ньїрагонго фіксувалося у 2002 році. Тоді загинули близько 250 осіб і ще 120 тисяч людей залишилися без даху над головою.