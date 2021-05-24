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Українських миротворців у Конго евакуювали через виверження вулкану

У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкана Ньїрагонго тимчасово евакуювали українських миротворців. Їх перемістили до безпечного табору. 

Зараз вони повернулися у звичайне місце дислокації, але в разі потреби готові вирушити звідти знову.

Тим часом число жертв виверження в населених пунктах, розташованих біля підніжжя вогненної гори зросла до 15 тис.

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Вулкан почав вивергатися напередодні – після 19 років сну. Розпечена лава дотекла до аеропорту міста Гома, де живе півтора млн осіб. Влада рекомендувала виїжджати.

До містян приєдналися і жителі сусідніх сіл. Три з половиною тисячі втікачів від стихії перебралися тимчасово до сусідньої Руанди. Їм дали притулок в школах і храмах.

Виверження вулкана в Конго

Виверження одного з найактивніших вулканів Землі Ньїрагонго почалося 22 травня.

Зараз в місті Гома повністю відключено електропостачання та телефонна мережа.

Останнє виверження вулкана Ньїрагонго фіксувалося у 2002 році. Тоді загинули близько 250 осіб і ще 120 тисяч людей залишилися без даху над головою.

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