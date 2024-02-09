Олена Фроляк, керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
– Окупанти атакували Донеччину 08.02.2024: загинуло дві людини.
– Українських військовополонених не було на борту російського літака ІЛ-76 – Данілов.
– Сто українських захисників повернулися додому.
– На фронті окупанти атакують хімічними снарядами.
– У Дніпрі розформовують полк особливого призначення.
– На Буковині зводять модульне містечко для родин військових.
– Гурт Антитіла дасть живий сольний концерт в Палаці Спорту.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10:30 (09.02.2024).
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