Відео
Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Олена Фроляк, керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024

– Окупанти атакували Донеччину 08.02.2024: загинуло дві людини.

– Українських військовополонених не було на борту російського літака ІЛ-76 – Данілов.

– Сто українських захисників повернулися додому.

– На фронті окупанти атакують хімічними снарядами.

– У Дніпрі розформовують полк особливого призначення.

– На Буковині зводять модульне містечко для родин військових.

– Гурт Антитіла дасть живий сольний концерт в Палаці Спорту.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10:30 (09.02.2024).

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Німеччина передала Україні пакет військової допомоги | Новини Факти ICTV за 31.01.2024
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Серед повернених немає воїнів, які ніби були на борту Іл-76 — ГУР | Новини Факти ICTV за 31.01.2024
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Повернулись додому! Перші емоції воїнів після обміну | Новини Факти ICTV за 31.01.2024
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
США хочуть передати Україні високоточні бомби GLSDB | Новини Факти ICTV за 31.01.2024
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Більше відео
Політика Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь