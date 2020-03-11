Український фільм Толока: чому варто подивитись і перші враження від стрічки

Завтра (12 березня) у широкий прокат виходить українська стрічка Толока режисера Михайла Іллєнка, картина за мотивами балади Тараса Шевченка. Це історія України з часів коззачини і до війни на Донбасі. 400 років у двох годинах. Толока, як суспільне явище, коли люди гуртуються, щоб збудувати чи зробити щось разом – лейтмотив картини.

Будівництво хати, як і будівництво України показує наскільки важливо бути згуртованими і не полишати одне одного в біді.

Розказати про Толоку як українське явище режисер фільму Михайло Іллєнко задумав ще понад півстоліття тому. До цього намагався знайти відображення у літературі чи поезії, але не знайшов. А оскільки спільна справа і згуртованість допомагає українцям переживати найважчі часи, то і показати це у кіномистецтві, вважає, було просто необхідно.

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