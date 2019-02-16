Український ланч у Мюнхені: протидія втручанню РФ у вибори 2019 і наслідки для світу

Другий день Мюнхенської конференції з безпеки. Президент Петро Порошенко обговорив з канцлеркою Німеччини – Ангелою Меркель. Лідери обговорили шляхи протидії російській агресії. Очільниця німецького уряду у свою чергу висловила свою підтримку Україні.

У промові Меркель згадала про газогін – Північний потік-2, який Росія будує в обхід України. Канцлерка наголосила, Берлін висунув ультиматум Кремлю – Москва має гарантувати безперебійний транзит через Україну, лише в такому разі Німеччина дасть дозвіл на експлуатацію Північного потоку-2.

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На зустрічі з канцлером Німеччини президент України відзначив важливість посилення тиску на Росію з метою звільнення полонених у Керченській протоці українських моряків, і загалом всіх українських заручників.

Тиск на Кремль – лейтмотив зустрічі Порошенка з спецпредставником Держдепу Куртом Волкером та віце-президентом США – Майком Пенсом. Оговорили пакет так званих азовських санкцій проти Москви.

До слова, мюнхенська конференція з безпеки: що говорили про Україну.

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