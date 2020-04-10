Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Український медик, що живе у США, захворів на Covid-19 і розповів про симптоми та лікування

Медики світу на передовій боротьби з коронавірусом. У найгарячішій точці США – Нью-Йорку, з недугою борються й українські лікарі – Віталій Шама, коли обстежував хворих, і сам заразився на Covid-19. Але не припиняє працювати дистанційно та паралельно долає хворобу.

– Віталію, ви також інфікувалися? Як у вас проходить хвороба? – запитує Остап Яриш, Голос Америки.

От в цьому вірусі, що мені не подобається – я не розумію динаміку. Знаєш, звичайна якась хвороба – застуда, нежить, то ми можемо побудувати плани. Три-чотири дні в мене температура, три-чотири дні я відлежусь, а потім я вже можу щось робити. А з цим коронавірусом виходить навіть в легкій формі три-чотири дні температура, потім відлежався, наче стало краще, потім знову погано, – каже Віталій Шама, український медик в Нью-Йорка.

– Наскільки я розумію, ви самоізолювалися? Як родина реагує?

У мене якраз так вийшло, що коли я працював, дружина за тиждень до того поїхала до іншого штату, і я їм сказав не повертатися.

Чимало лікарів, ті, хто працює із пацієнтами чи в лікарнях, вони намагаються на цей час жити окремо або орендувати якусь кімнату, або з кимось живуть з колегою, хто живе сам і працює в госпіталі, щоб додому не нести. Бо дуже важко ізолюватися і не принести щось на одязі, руках чи диханні додому.

– Ви досі працюєте дистанційно – як це відбувається?

Зі старими пацієнтами, я просто знаючи їх, знаю їхні проблеми. Я дивлюсь – цього стало більше чи менше, краще чи не краще.

Факти ICTV раніше писали про те, як працюють Голос Америки та BBC під час карантину.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Кривому Розі через пацієнтку з Covid-19 ізолювали понад 100 людей
У Кривому Розі через пацієнтку з Covid-19 ізолювали понад 100 людей
Танці проти Covid-19: кращі відео Tik-Tok від лікарів із США
Танці проти Covid-19: кращі відео Tik-Tok від лікарів із США
Заборона виходити на вулицю у вихідні – це рекомендація: заява МВС
Заборона виходити на вулицю у вихідні – це рекомендація: заява МВС
Зеленський відвідав наметове містечко для інфекційних хворих на Covid-19
Зеленський відвідав наметове містечко для інфекційних хворих на Covid-19
Ляшко пояснив, чому раніше не всі пневмонії перевіряли на Covid-19
Ляшко пояснив, чому раніше не всі пневмонії перевіряли на Covid-19
Ляшко розповів, що держава робить для зменшення дефіциту медичних масок
Ляшко розповів, що держава робить для зменшення дефіциту медичних масок
У Києві 48 нових випадків Covid-19, один летальний
У Києві 48 нових випадків Covid-19, один летальний
Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)
Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка