Український медик, що живе у США, захворів на Covid-19 і розповів про симптоми та лікування

Медики світу на передовій боротьби з коронавірусом. У найгарячішій точці США – Нью-Йорку, з недугою борються й українські лікарі – Віталій Шама, коли обстежував хворих, і сам заразився на Covid-19. Але не припиняє працювати дистанційно та паралельно долає хворобу.

– Віталію, ви також інфікувалися? Як у вас проходить хвороба? – запитує Остап Яриш, Голос Америки.

От в цьому вірусі, що мені не подобається – я не розумію динаміку. Знаєш, звичайна якась хвороба – застуда, нежить, то ми можемо побудувати плани. Три-чотири дні в мене температура, три-чотири дні я відлежусь, а потім я вже можу щось робити. А з цим коронавірусом виходить навіть в легкій формі три-чотири дні температура, потім відлежався, наче стало краще, потім знову погано, – каже Віталій Шама, український медик в Нью-Йорка.

– Наскільки я розумію, ви самоізолювалися? Як родина реагує?

У мене якраз так вийшло, що коли я працював, дружина за тиждень до того поїхала до іншого штату, і я їм сказав не повертатися.

Чимало лікарів, ті, хто працює із пацієнтами чи в лікарнях, вони намагаються на цей час жити окремо або орендувати якусь кімнату, або з кимось живуть з колегою, хто живе сам і працює в госпіталі, щоб додому не нести. Бо дуже важко ізолюватися і не принести щось на одязі, руках чи диханні додому.

– Ви досі працюєте дистанційно – як це відбувається?

Зі старими пацієнтами, я просто знаючи їх, знаю їхні проблеми. Я дивлюсь – цього стало більше чи менше, краще чи не краще.

Факти ICTV раніше писали про те, як працюють Голос Америки та BBC під час карантину.

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