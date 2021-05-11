Український проект Taryan Towers отримав премію International Property Awards

За приблизними підрахунками, в Україні близько мільйона громадян, які мають порушення зору або слуху. I для багатьох із них недоступні звичайні формати перегляду кіно.

Щоб зробити його доступнішим, національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV долучився до проекту зі створення звукоописів до фільмів. Це формат із спеціальною закадровою звуковою доріжкою з описом візуальної частини стрічки.

– Ми даємо можливість якнайширше побачити і зрозуміти, що в даний момент відбувається на екранах, – каже радіоведучий та тифлокоментатор Денис Денисенко.

Наразі за підтримки онлайн-кінотеатру до низки фільмів уже додано звукоописи, які в сумі з діалогами, дають змогу незрячій людині дивитися кіно та самостійно зрозуміти, що відбувається на екрані.

Кіноринок та коронавірус

Пандемія внесла свої корективи у розвиток кіноіндустрії. Почали менше знімати фільмів. Проте навіть ті, що випускають, часто не виходять у прокат у кінотеатри. Проте стрічки виходять на стрімінгових сервісах. А це зі свого боку дало великий поштовх для розвитку та розширення онлайн-кінотеатрів.

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