Український проект Taryan Towers переміг у змаганні International Property Awards

Світова нагорода International Property Awards офіційно українська. Вітчизняний проект Taryan Towers отримав перемогу у міжнародному змаганні.

Українські девелопери впевнено крокують до таких стандартів в будівництві, щоб вже не лише змагатися, а й перемагати у світових конкурсах.

Засновник компанії Артур Мхітарян вважає, що ця нагорода має значення не лише для проекту, але й для столиці загалом.

Тож у компанії розповіли, що вважають своєю метою задавати такі стандарти, щоб розвиватися та відзначатися на світовому рівні.

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