Український виноград: ціна та чим корисний

Ягода, яка уповільнює процеси старіння, запобігає утворенню тромбів і відповідно серцевих хвороб та навіть чистить нирки – це все про смачний та соковитий виноград, якого нині так багато на наших ринках.

Вирощувати виноград в Україні стало значно легше.

Ціни на базарі в Черкасах від 25 гривень за привозний і від 30 – за місцевий виноград. Та місцевого винограду помітно більше. Літо сонячне і сухе, тож урожай хороший, кажуть виноградарі.

Активний виноградний сезон триватиме до кінця серпня. Тож є час запастися вітамінами А, С, В6. Виноград також містить калій, кальцій, залізо, фосфор, магній і селен.

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