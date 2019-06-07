Український жіночий конгрес у Маріуполі – головні теми обговорення

Переваги участі жінок у політиці та сфері безпеки й оборони, проблеми гендерної рівності і створення зручних й комфортних міст для усіх жителів. Такі питання обговорювали сьогодні учасниці Українського жіночого конгресу у Маріуполі. Для проведення заходу це прифронтове місто вибрали не випадково. Бо саме тут, на думку учасниць конгресу, усі болючі питання суспільства відчуваються з особливою гостротою.

Понад сто учасників та учасниць із різних куточків країни, вісімнадцять топ-спікерів і три дискусійні платформи. Український жіночій конгрес об’єднує найактивніших та найуспішніших людей із різних сфер: політики, бізнесу, громадського сектора та мас- медіа.

Головна мета зібрання – гуртування навколо ідеї гендерної рівності в українському суспільстві. Напередодні парламентських виборів окрема тема – місце та роль жінок у політиці. Бо в нас їх поки що там небагато.

Дивіться: В Одесі на Конгресі з’ясовували, як подолати гендерний бар’єр

Хороший приклад – Бундестаг Німеччини, де понад 40% – жінки. Вони вміють ухвалювати непрості рішення та працюють навіть краще ніж чоловіки.

Вагома роль жінки й у сфері безпеки та оборони. Одна з тем конгресу – присвячена недопущенню дискримінації та порушення прав жінок в армії та після демобілізації. Загалом тут обмінюються думками і ті, хто вже знайшли своє місце у чоловічому світі, і ті, хто тільки його виборюють. Бо що швидше жінка зрозуміє свою справжню роль, то менше буде в Україні гендерних проблем.

Окремо виділена дискусія проекту Я зможу Фонду Олени Пінчук. Питання гендерної рівності та розбудови так званих, дружніх міст стосуються насамперед, людей з інвалідністю.

До слова, філософиня і астрономиня – у Славському дітей познайомили із гендерною рівністю.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.