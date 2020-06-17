Українці ігнорують карантин: яка ситуація в регіонах та чи дотримуються правил магазини

Попри заклики влади дотримуватися карантину, більшість людей його просто ігнорують. Громадський транспорт переповнений. Українці вперто не хочуть носити захисних масок.

Та що найдивніше, під час карантину підприємці неодноразово виходили на мітинги і просили дозволу у влади відкритися, обіцяли дотримуватися усіх вимог. Натомість після першого пом’якшення на заходи безпеки мало хто зважає.

У одному з найбільших супермаркетів Дніпра за десять хвилин зйомок журналісти нарахували щонайменше два десятки порушників карантину. Хтось не одягнув маску, а хтось не дотримується соціальної дистанції. Нехтують вимогами медиків і самі касири. Покупців без масок вони взагалі не повинні обслуговувати. Та керівництво закладу своїх підлеглих виправдовує. Мовляв, вони чітко дотримуються норм карантину.

Контролювати, аби покупці були одягали маски, повинна служба безпека магазину. Але для більшості підприємців головне не здоров’я клієнта, а його гаманець.

У одному зі столичних центральних ринків продавці у масках, а прилавки натягнуті плівкою як захисний екран. Продавчині переконують, бояться не лише за власне здоров’я, але знову лишитися без роботи. Тому карантинні норми намагаються виконувати.

Натомість покупці наче й забули про небезпеку коронавірусу. Одні не дотримуються соціальної дистанції, інші взагалі або прийшли без маски, або її знімають на території ринку.

А сьогодні, 17 червня, на засіданні Кабміну, ухвалили рішення продовжити до 31 липня адаптивний карантин.

Також ухвалюється методика посилення карантину у разі погіршення епідеміологічної ситуації. За останній тиждень 4 853 людини захворіли на коронавірус.

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