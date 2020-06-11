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Українці масово їдуть у Польщу. В чергах на кордонах застрягли сотні людей

На пункті пропуску Медика у чергах застрягли близько 500 людей. Це єдиний піший перехід на українсько-польському кордні. Люди масово їдуть на роботу у Польщу.

Щоденно кордон перетинає до 3 тис. людей. Через велику кількість охочих виїхати, утворюються довжелезні черги.

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Та черга не лише до переходу, а й до вбиральні. У пункті пропуску працюють тільки два туалети. Людям доводиться очікувати годину, а то й дві.

Люди втомлені та виснажені, соціальної дистанції не дотримуються, багато хто нехтує маскою. Загалом від початку відновлення роботи пішого пункту Шегині Україну покинуло 35 тис. людей.

У Польщі зростає попит на українських заробітчан. У квітні в країну приїхали працювати 34 тис. українців, а в травні кількість робітників зросла втричі – до 94 тис.

Такий наплив пояснюють тим, що Польща почала виходити з карантину, розморожувати економіку, тому знадобилися люди, які працювали б на сезонних роботах в аграрному секторі.

Але, попри такі цифри, на думку президента агенції з працевлаштування Personnel Service Кшиштофа Інглота, в Польщі зараз працює приблизно на 300-400 тис. українців менше, ніж рік тому. Головна причина скорочення – пандемія коронавірусу.

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