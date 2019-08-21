Українці отримали 90% дозволів на працевлаштування у Польщі

90% дозволів на працевлаштування за останній рік отримали у Польщі українці. Про це повідомляє Польське радіо.

На другому місці за кількістю дозволів – 4% – білоруси, на третьому – молдовани. Також працевлаштуванням у Польщі цікавляться грузини, вірмени та росіяни.

Всього дозволів на роботу країна видала майже 846 тисяч, тобто на 1,8 більше, ніж на цей час торік. Це пояснюють підвищенням попиту на працівників промислових підприємств і транспортно-логістичної галузі.

Дивіться: Економічне диво: чи зможе Україна повторити успіх Польщі

До слова, поблизу Кракова родина створила своєрідний музей живих метеликів. Протягом літа тут щоденно приймають відвідувачів, а для школярів проводять майстер-класи з біології та хімії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.