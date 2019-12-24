Українці повертаються додому: черги з автобусів на кордоні з Польщею на 3 км

На кордоні з Польщею знову черги. Цього разу на в’їзд в Україну.

Перед пунктом пропуску Дорогуськ, який межує із волинським Ягодином – 800 вантажівок, 300 легковиків, десятки пасажирських автобусів.

Люди по декілька годин чекають на перетин кордону, втомлені, без елементарних зручностей. Усе тому, пояснюють митники, що завтра у сусідів Різдво.

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Українці повертаються додому із заробітків, із товаром з Європи їдуть і водії фур, адже на свята бізнес там не працює.

Така ж ситуація і на Львівщині. Автобуси там простяглися на три кілометри. Ще більше стоїть вантажівок. Прикордонники звітують, що залучили додаткові сили, аби пропускати машини швидше.

Раніше Максим Нефьодов повідомив, що під час перезапуску митниці звільнили 80% керівників.

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