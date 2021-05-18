Українці у 2021 році стали частіше купувати нові авто – які вибирають

З початку року українці придбали понад 31 тис. нових машин. Це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили в профільній асоціації Укравтопром.

Зараз в тренді японські, корейські та французькі авто. І 75% з них – кросовери: не тільки дизельні або бензинові, а й гібридні.

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Також автомобілі часто беруть в кредит, тому умови вигідні. Директор з продажу одного з автоцентрів, який продав найбільше автомобілів торік, розповів, що половина покупців взяли авто в кредит.

– По-перше, клієнту надається знижка від 30 до 70 тис. гривен, якщо він купує автомобіль в кредит. По-друге, він має можливість отримати кредит на сім років з мінімальним внеском 10% і фіксовану ставку на весь термін дії кредиту, – розповів директор з продажів Андрій Чеконін.

Володимир Іванович, один з покупців машини з салону, пояснив, чому вибирає нового залізного коня саме в автоцентрі, а не на автобазарі або в інтернеті з США, або Південної Кореї.

– Я спокійно виїжджаю з салону, і я знаю, що я принаймні п’ять років їздимиту, я тільки приїжджаю сюди на техобслуговування, для того, щоб поміняти масло, фільтри. І продати таке авто дуже легко. Тому що покупець бачить всю історію в книзі, і немає питань, – зазначив він.

Нинішні оптимістичні цифри фахівці авторинку з економікою не пов’язують. Вважають, що тут більше присутні психологічні передумови. Люди, після року в умовах пандемії, вирішили заощаджені гроші використати на нові автомобілі. Не завадив і жорсткий карантин – українці вибирали машини дистанційно.

Робити далекосяжні прогнози фахівці не поспішають, але сподіваються, що із завершенням пандемії до психологічних причин таки додадуться й економічні. І продажі нових автомобілів, а разом з ними платоспроможність українців, тільки зростатимуть.

Закон про розмитнення авто

Раніше президент України Володимир Зеленський підтримав прийняття законопроекту про спрощене розмитнення автомобілів.

Він назвав це розумним компромісом на захист водіїв, які вже ввезли транспортні засоби на територію України.

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