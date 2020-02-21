Українці відкрили музей котів у Кракові

Хобі і зацікавлення може стати бізнесом. Родина з Донецька, через російську агресію втекла до Кракова, покинула свою домівку, але справу життя окупантам не залишила – перевезла свою колекцію котів через блокпости та кордони і відкрила у місті музей котів. Поки справа не надто прибуткова, але оскільки Краків туристичне місто, переконані, що це дасть свої прибутки в майбутньому.

Тут усе про котів. Родина починала з маленької німецької статуетки. Нині тут більш як тисяча різних фігурок, картин, посуду та інших дрібниць із мурчиками. Наталія та Юрій збирали їх понад 15 років. Із початком подій на Сході виїхали до Києва, а потім у Польщу.

У Донецьку мали свій бізнес, пов’язаний з туризмом, тому й подумали, що такий музей пасуватиме Кракову, який люблять мандрівники.

Знайшли будинок на одній із центральних вулиць міста і запустили туди свою кицьку Гейшу. Планували трохи інший формат. Наталя мріяла про кімнату для статуеток, окреме приміщення для картин, і простір для відпочинку відвідувачів із п’ятьма живими котами.

Факти ICTV раніше писали про те, в які музеї піти у Переяславі.

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