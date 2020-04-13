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Українці їдуть додому на Великдень – на кордоні з Угорщиною знову черги

На кордоні знову натовпи. Українці їдуть додому на Великдень і про жодну обсервацію не йдеться.

На перетин кордону у пункті пропуску Тиса на Закарпатті чекають понад 1000 заробітчан. Із Чехії, Словаччини, Австрії та інших європейських країн наші співвітчизники їдуть транзитом через Угорщину. Цей пункт пропуску єдиний на українсько-угорському кордоні, який працює під час карантину.

Практично по всій Україні людей розвозять приватні перевізники на мікроавтобусах. Біля кордону їх – більш як сотня. І їхні послуги недешеві. Приміром, за проїзд від Чопа до Тернополя просять 1200 грн з особи. За вихідні тут заїхало в Україну майже чотири тисячі людей.

Перед святами прикордонники очікують тільки збільшення потоку подорожніх. Всіх їх відпускають додому на двотижневу самоізоляцію. Та у чергах люди стоять, порушуючи карантинну дистанцію. І так чекають на перетин кордону по півдоби.

До слова, Факти ICTV розповідали про процедури на кордоні для заробітчан.

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