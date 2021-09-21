Українців меншає: за півроку населення України скоротилося на 226 тисяч

За перше півріччя 2021 року населення України скоротилося на 226 тис. осіб.

Про це свідчать дані Державної служби статистики за січень-липень цього року.

Кількість померлих за вказаний період досягла майже 400 тис. осіб. Водночас народилося 158 тис. дітей.

У Держстаті зазначають: на 100 померлих нині – лише 40 новонароджених.

Отже, станом на 1 серпня в Україні, за винятком окупованих територій, проживає менше ніж 41,5 млн людей.

У серпні Держстат оприлюднив дані про демографічну ситуацію в Україні, згідно з якими за січень-червень 2021 року смертність населення перевищила рівень 2020 року на 21,6%, у тому числі у червні – на 4,3%.

Держстат також офіційно повідомив, що у 2020 році від Covid-19 померло 20 709 українців. Водночас грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

У 2023 році в Україні планують провести перепис населення. На його підготовку закладають кошти у державному бюджеті на 2022 рік.

Очікується, що результати перепису стануть джерелом інформації для формування державної політики з питань економічного, соціального розвитку та бюджетної політики.

У січні 2020 року в Україні провели пробний перепис населення. Тоді на основі інформації мобільних операторів, Пенсійного фонду та державних реєстрів порахували, що станом на грудень 2019 року в країні проживало 37 млн 289 тис. осіб.

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