Українцям частіше відмовляють у в’їзді до ЄС – причини

Українцям дедалі частіше відмовляють у в’їзді до країн ЄС. Торік відмовили майже 60 тис. З 10 відмов на європейських кордонах – 3 припадають на наших громадян. Іноді – через примхи прикордонників, а іноді – через самих мандрівників.

Для Європи така кількість відмов може стати сигналом, що українці не дотримуються умов безвізу, і його можуть навіть призупинити.

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Найпопулярніші причини відмов: відсутність документів, що підтверджують мету поїздки, недостатня кількість грошей із собою. Відмовляють і тим, хто раніше порушував законодавство ЄС. Частіше відмовляють тим, хто їде на авто чи потягом.

Для подорожі Європою лише біометричного паспорта та наплічника з речами – недостатньо. Варто знати, що потрібно для в’їзду у ЄС: мати зворотній квиток, підтвердження бронювання житла та достатню кількість готівки. Також у вас можуть запитати про страховку. І всі ці документи краще заздалегідь роздрукувати.

До слова, Факти ICTV розповідали про топ-5 здобутків України від безвізу з ЄС.

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