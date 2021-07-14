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Софія Зінов'єва |

Україну накрила справжня спека – коли температура почне спадати

Сьогодні Україну накрила справжня спека. Опадів  14 липня не прогнозують у жодному регіоні. 

У більшості областей стовпчики термометрів сягнуть рекордних +35.  Така погода триватиме до кінця тижня.

Температура дещо знизиться лише з 19 липня. У такі спекотні дні варто пам’ятати про правила безпеки – не бути довго на сонці.

Піковою вважається обідня спека, а саме – час з 12.00 до 16.00.

Щоб уникнути зневоднення, потрібно пити більше води.  У парках та лісах краще не розпалювати вогнища у спекотний день.

Найкраще, коли на вулиці +35, бути в одязі з легких, натуральних тканин, які не сильно пристають до тіла.

Варто не забувати про сонцезахисні окуляри та капелюшок, щоб врятуватися від теплового удару.

Якщо ви все ж таки відчули нудоту, запаморочення, втрату рівноваги, задишку, підвищення температури та рясне потовиділення, можливо, у вас тепловий удар.

Що робити у такому випадку і як цього уникнути, Факти ICTV розповідали раніше.

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