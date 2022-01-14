Україну накриє триденна магнітна буря: як захиститися

Завтра, 15 січня, Україну накриє триденна магнітна буря. Особливо гостро відчують її літні, вагітні та люди із хронічними захворюваннями.

Геомагнітна буря може викликати головний біль, запаморочення, нудоту, безсоння, підвищений тиск і слабкість.

Щоб захистити організм – медики радять відмовитися від жирної, смаженої та гострої їжі, менше курити та вживати алкоголь. Більше гуляти на свіжому повітрі та ходити пішки.

Наступна підвищена сонячна активність – прогнозується 24 січня. Утім, вона буде слабкою.

Варто зазначити, що перша магнітна буря у січні 2022 року вже пройшла. Вона припала на період із 5 по 7 числа.

Крім того, в останній місяць зими на нас чекає п’ять магнітних бур. Найголовніше – підготувати свій організм до сонячних спалахів, адже вони мають неабиякий вплив на загальний стан людини.

Перша магнітна буря в лютому 2022 очікується на початку місяця –1-2 числа. Вона буде середньої сили. Метеозалежним людям необхідно бути готовими до цього та відповідально поставитися до свого стану.

Для того, щоб підготувати своє самопочуття до погіршення та правильно розпланувати життя, потрібно зазирнути у графік магнітних бур. Дати магнітних бур у лютому 2022, а також як уберегтися від них – дивіться на Фактах ICTV.

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