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Україну накриють сильні магнітні бурі: коли та як вберегтися

Україна потрапить у найсильніші магнітні бурі. Цьогоріч такого сильного випромінювання ще не було. Це прогнози Лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

Найпотужніший вплив буде 27 та 28 вересня, а далі піде на спад. Але дія відчуватиметься до 30 вересня.

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У ці дні метеовразливі люди можуть скаржитися на головний біль, підвищений тиск, слабкість. Щоб мінімізувати вплив, експерти радять добре спати, відмовитися від алкоголю, не переїдати й частіше гуляти на свіжому повітрі.

До слова, Факти ICTV розповідали про графік магнітних бур на кожен місяць 2019 року.

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