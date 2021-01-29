Україну замело: кілометрові затори на трасі Київ-Одеса та авто у снігових пастках

В Україні сніжить – переважно в центральних та південно-східних областях, а також на Заході. На головні траси Рівненської області пустили снігоприбиральну техніку. Уночі стовпчик термометра опускався до мінусових температур, тож на дорогах була ожеледиця. Та якщо центральні траси розчищені, то з дорогами між селами поки біда. Через сильні перемети – дорогу між населеними пунктами розчищають й досі. Тим часом, синоптики знову прогнозують сніговий циклон на Рівненщині в найближчі два дні.

Вже цілу добу розчищають траси державного значення вінницькі шляховики. А от у місті хоч на дороги й вийшли понад 400 двірників і до півсотні техніки – аварії та затори. Найбільше засніжило південні райони області – Бершадь, Теплик, Гайсин. Та вже зараз вінницькі шляховики відправляють свою техніку на Одещину.

Читайте Через негоду в чотирьох областях обмежили рух транспорту

На Одещині та Миколаївщині ситуація поки найскладніша. І хоча сьогодні вже не хурделить і визирнуло сонце, втім зберігається мінусова температура. Трасу Одеса-Рені розчистили до села Маяки. На трасі Одеса-Кучургани досі перемети. Автобуси все ще не ходять. Люди годинами стоять прямо на трасі в надії добратися до дому попутками.

Сьогодні в ночі рятувальники витягали із снігових заметів близько тисячі автомобілів. 140 населених пунктів залишаються без світла. А вісім сіл взагалі відрізані від цивілізації. Снігоочисна техніка всю ніч працювала на Миколаївщині, утім водії жаліються на слизоту. Під Миколаєвом на херсонській трасі дві машини злетіли у кювет. На Херсонщині патрульні прибирали з проїзної частини дерева та дроти, допомагали виштовхати автомобілі зі снігових пасток.

У Києві снігопад триває з ночі. Аби розчищати та посипати дороги залучили 360 комунальних машин. Зранку опади посилились. Тож довелося збільшувати кількість бригад, які прибирають сніг вручну, таких працює наразі 60. Та мешканці скаржаться, якщо центральними шляхами техніка проїжджає, у дворах – на тротуарах уже кучугури снігу.

Негода уже паралізувала рух столицею. В заторах увесь центр. І лише діти та любителі зимового спорту тішаться – головне дістатися до прокату спорядження.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.