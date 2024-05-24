Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Укренерго попереджає! Скільки ще відключатимуть світло | Новини Факти ICTV за 24.05.2024
– Внаслідок нічного обстрілу в Харкові постраждала жінка
– Речник Повітряних сил про першу група пілотів, що закінчила навчання на F-16
– Бригада Національної Гвардії «Рубіж» 25 травня відзначатиме день частини
– Історії волинських прикордонників
– В Укренерго попередили про обмеження упродовж усього дня
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