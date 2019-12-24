Укроборонпром передав військовим 12 БТР-4Е

Харківське конструкторське бюро імені Морозова виконало першу частину проблемного замовлення Міноборони, яке мало не призвело до банкрутства єдине в Україні підприємство, що виробляє БТР-4.

Завод отримав замовлення на 45 машин ще у 2016 році, однак до літа 2019 року жодна машина до Збройних сил України так і не поступила.

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Військова прийомка Міноборони забракувала імпортну броню, з якої ХКБМ планував виготовляти БТРи. Восени підприємство відвідав президент України Володимир Зеленський і домовився про відтермінування фінальної дати виконання контракту на рік.

Завод відвантажив перші 12 БТРів до Збройних сил України на початку грудня. Машини тепер з української броні, від імпортної тимчасово відмовились, кажуть на заводі.

Виготовляли БТРи протягом року, тепер щоб не зірвати контракт, треба виготовляти по 3-4 машини за місяць. Для цього вирішили невеличкі деталі корпусу, які не треба закаляти за Лозівському заводі, виготовляти на ХКБМ.

12 нових БТРів пройшли обкатку і вже з нового року з військової частини їх відправлять на фронт.

Та за фактом зриву контракту ДБР розпочало кримінальне провадження, а в результаті внутрішнього розслідування Укроборонпрому директора конструкторського бюро імені Морозова було звільнено, і призначено нового керівника.

Нагадаємо, у компанії Українська бронетехніка розробляють цивільну версію свого броньованого автомобіля Новатор для бездоріжжя та подорожей.

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