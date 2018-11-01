Укрпошта може закрити до 7 тис. відділень: що робити людям у селах

Діряві меблі, облуплені стіни та стеля, а ще відсутність водогону та каналізації. Так у Хотові, що під Києвом, виглядає єдине в селі відділення Укрпошти. Хоча людей тут проживає немало – 15 тис. жителів. З них майже 200 пенсіонерів, яким пенсію приносить листоноша. Як засіб транспорту в відділенні стоять старі велосипеди. Проте їздити на них місцевим ландшафтом неможливо – поштарі ходять пішки.

Та розраховувати на вищу зарплатню, транспорт чи ремонт приміщення хотівським листоношам не доводиться. Укрпошта попереджає: на подібні сільські відділення катастрофічно бракує грошей. Тож уже з наступного року можуть закрити до 7 тис. пунктів по всій країні, а їхній персонал – звільнити з роботи.

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Усе через збитковість доставки пенсій, переконує керівництво держкомпанії. Там підрахували: на кожній доставці втрачають 19 грн. Тож вимагають підвищити тариф. Інакше, кажуть, пенсії доносити не зможуть.

У Пенсійному фонді такі заяви Укрпошти сприйняли як шантаж. Адже неринковим тариф не вважають: у селах за доставку сплачують півтора відсотка (1,5%) від суми виплат.

У Фонді сподіваються, що з поштарями вдасться домовитися. Та якщо відділення таки закриють, заручниками ситуації стануть понад 4 млн. пенсіонерів.

Нагадаємо, Укрпошта заявила про введення антикризового плану у випадку, якщо не буде прийнято підвищення тарифів.

Опубліковано Листопад, 01 в 16:29



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