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Укрзалізниця відновила посадку у містах, які вийшли з червоної зони

Укрзалізниця відновила посадку пасажирів у містах, які вийшли з червоної зони. Продаж квитків уже розпочався.

Сісти на потяг знову можна з таких станцій – Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Ізмаїл, Дубно, Новоселиця, Коломия та Клевань.

Спеціальна державна комісія змінила епідемічне зонування в Україні за рівнем поширення Covid-19. Ці міста перейшли з червоної до більш м’якої помаранчевої зони. Нове зонування починає діяти від сьогодні.

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