Укуси комах: чим небезпечні, лікування і як захиститися
На воді, на природі та навіть у власній квартирі – влітку українців атакують комарі. Причому вони дедалі агресивніші і небезпечніші. Окрім алергій і свербіння після укусу вони переносять недугу, яка ще 20 років тому була екзотикою – небезпечних паразитів, які оселяються під шкірою, у м’язах і рухаються.
Ще одна страшна хвороба, яку переносять комарі – малярія. Від неї у світі гине людей більше, ніж від пневмонії і туберкульозу. І такі малярійні комахи вже зафіксовані на півдні України. Щоправда, поки цю недугу завозять з Азії та Африки – переважно пілоти й моряки. Але з’явилася нова тенденція – тепер мігрують не лише люди і тварини, а й самі комарі.
В Одесі є і міські комарі, які переносять лихоманку Західного Нілу. Водночас діагностика таких нетипових недуг – непроста. Бо симптоми звичайної застуди – температура, лихоманка, ревматоїдний біль. І лише спеціальні точні тести можуть чітко визначити, чим нагородив вас комар.
Загалом повністю вберегтися від укусів комарів неможливо. Тож варто пам’ятати – вони бояться сонця, різких запахів, парфумів і спецзасобів. Люблять тепло, вологу і запах поту.
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На Миколаївщині саме зараз дуже активні павуки. Укус тарантула – болючий, але не смертельний. Страшніші каракурти – чорні вдови. У них якраз період розмноження.
Через брак дослідників у нас не встигають вивчити всіх комах, які з’являються. Але науковці одностайні – через зміни клімату за наступні 20-30 років в Україні виникне не одна серйозна хвороба, спровокована в’їдливими комахами.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як пакистанець втратив можливість ходити через укус комара.