Ультиматум Росії по нерозширенню НАТО: завершився третій раунд переговорів

У Відні завершився третій раунд переговорів Заходу та Росії про її ультиматум щодо нерозширення НАТО. Засідали усі 57 країн-членів ОБСЄ, зокрема й Україна.

Поки що весь цивілізований світ рішуче виступає проти шантажу з боку Кремля і попереджає Росію, що нова агресія проти України матиме жорсткі наслідки для Москви. Російська Федерація у свою чергу заявляє, що на жодні компроміси в своїх вимогах не піде.

Свій ультиматум Росія вперше обговорювала у Женеві зі Сполученими Штатами. У Вашингтоні прориву від перемовин не очікували, але намагалися, принаймні, дійти компромісу.

Так, американську делегацію очолила заступниця держсекратя Венді Шерман – важковаговик дипломатії. Та після 8 годин перемовин стало зрозуміло: на жодні поступки Кремль не готовий.

На певний успіх Росія розраховувала на зустрічі з НАТО, адже деякі члени альянсу мають дружні відносини з Москвою, але блок був одностайний – Кремль не має права вирішувати за Україну, чи вступати їй до НАТО.

– Альянс готовий до діалогу з Росією. Але ми не готові йти на компроміс щодо наших основних принципів – права кожної нації самостійно визначати свій шлях і захищати союзників, зокрема і східній частині НАТО, – сказав генсек Єнс Столтенберг.

Росію закликали відвести війська від українського кордону і перейти на мову дипломатії.

Однак і досі не зрозуміло, що вирішили у Кремлі. The New York Times пише, що Альянс досі не має відповіді, що обере обере Путін далі – переговори чи війну.

Проте як заявив в інтерв’ю Голосу Америки ветеран американської політики, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, для України це тільки в плюс.

– Путін створив цю кризу, висунув надмірні побажання. І тепер, щоб зберегти обличчя, йому потрібно здійснити щось таке на межі. Саме це розуміння зближує США та її союзників з Україною, – пояснив Вершбоу.

Загроза вторгнення не зменшилася, тому Сполучені Штати продовжують наполягати, що готують такі потужні санкції, що їх називають “пекельними”.

– Росія має вибір між збройною агресією і дипломатією, підтримати наш курс або вдатися до конфронтації і відчути тяжкі наслідки, – повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Європа так близько до війни, як ніколи – особливо чітко це відчувають сусіди України. Таку думку сьогодні на засіданні Постійної ради ОБСЄ висловив польський міністр закордонних справ Збігнев Рау.

Польща саме розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Нині у Відні ультиматум Путіна теж відкинули.

Водночас навіть таку дипломатичну поразку Кремль всередині країни подасть як успіх.

– США і НАТО не дали повної відмови Росії щодо її вимог. Саме тому, навіть якщо вимоги будуть частково задоволені, для внутрішнього піару російська адміністрація оголосить, що це – перемога, і що вони здобули її над НАТО. Це великий символізм для російських виборців, – сказав експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

Росія, тим часом, не припиняє бряцяти зброєю. Міністр закордонних справ Лавров повідомив: РФ не обговорюватиме вимоги США відвести власні війська від українського кордону. Тож політичний діалог триватиме, і вже наступного тижня до Києва прибуде новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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