Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ

Ультиматум Росії по нерозширенню НАТО: завершився третій раунд переговорів

Вероніка Бойко Журналістка Факти ICTV Андрій Гетьман

У Відні завершився третій раунд переговорів Заходу та Росії про її ультиматум щодо нерозширення НАТО. Засідали усі 57 країн-членів ОБСЄ, зокрема й Україна. 

Поки що весь цивілізований світ рішуче виступає проти шантажу з боку Кремля і попереджає Росію, що нова агресія проти України матиме жорсткі наслідки для Москви. Російська Федерація у свою чергу заявляє, що на жодні компроміси в своїх вимогах не піде. 

Свій ультиматум Росія вперше обговорювала у Женеві зі Сполученими Штатами. У Вашингтоні прориву від перемовин не очікували, але намагалися, принаймні, дійти компромісу. 

Так, американську делегацію очолила заступниця держсекратя Венді Шерман – важковаговик дипломатії. Та після 8 годин перемовин стало зрозуміло: на жодні поступки Кремль не готовий. 

На певний успіх Росія розраховувала на зустрічі з НАТО, адже деякі члени альянсу мають дружні відносини з Москвою, але блок був одностайний – Кремль не має права вирішувати за Україну, чи вступати їй до НАТО.  

– Альянс готовий до діалогу з Росією. Але ми не готові йти на компроміс щодо наших основних принципів – права кожної нації самостійно визначати свій шлях і захищати союзників, зокрема і східній частині НАТО, – сказав генсек Єнс Столтенберг.

Росію закликали відвести війська від українського кордону і перейти на мову дипломатії. 

Однак і досі не зрозуміло, що вирішили у Кремлі. The New York Times пише, що Альянс досі не має відповіді, що обере обере Путін далі –  переговори чи війну.

Проте як заявив в інтерв’ю Голосу Америки ветеран американської політики, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, для України це тільки в плюс.

– Путін створив цю кризу, висунув надмірні побажання. І тепер, щоб зберегти обличчя, йому потрібно здійснити щось таке на межі. Саме це розуміння зближує США та її союзників з Україною, – пояснив Вершбоу.

Загроза вторгнення не зменшилася, тому Сполучені Штати продовжують наполягати, що готують такі потужні санкції, що їх називають “пекельними”. 

– Росія має вибір між збройною агресією і дипломатією, підтримати наш курс або вдатися до конфронтації і відчути тяжкі наслідки, – повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Європа так близько до війни, як ніколи – особливо чітко це відчувають сусіди України. Таку думку сьогодні на засіданні Постійної ради ОБСЄ висловив польський міністр закордонних справ Збігнев Рау. 

Польща саме розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Нині у Відні ультиматум Путіна теж відкинули. 

Водночас навіть таку дипломатичну поразку Кремль всередині країни подасть як успіх.

– США і НАТО не дали повної відмови Росії щодо її вимог. Саме тому, навіть якщо вимоги будуть частково задоволені, для внутрішнього піару російська адміністрація оголосить, що це – перемога, і що вони здобули її над НАТО. Це великий символізм для російських виборців, – сказав експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

Росія, тим часом, не припиняє бряцяти зброєю. Міністр закордонних справ Лавров повідомив: РФ не обговорюватиме вимоги США відвести власні війська від українського кордону. Тож політичний діалог триватиме, і вже наступного тижня до Києва прибуде новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Читайте
РФ в очах Заходу зазнала дипломатичної поразки, але подаватиме це як перемогу

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЗСУ стануть ефективною бойовою складовою союзних військ НАТО – Залужний
ЗСУ стануть ефективною бойовою складовою союзних військ НАТО – Залужний
РФ в очах Заходу зазнала дипломатичної поразки, але подаватиме це як перемогу
РФ в очах Заходу зазнала дипломатичної поразки, але подаватиме це як перемогу
Столтенберг обговорив ситуацію на українському кордоні з Борисом Джонсоном
Столтенберг обговорив ситуацію на українському кордоні з Борисом Джонсоном
США закликали бути готовими до ескалації з боку РФ: Барабанний бій війни звучить голосно
США закликали бути готовими до ескалації з боку РФ: Барабанний бій війни звучить голосно
Під 5%, але за однієї умови: чому отримати пільговий кредит на житло складно
Під 5%, але за однієї умови: чому отримати пільговий кредит на житло складно
Коли українців повернуть з Казахстану: у МЗС дали відповідь
Коли українців повернуть з Казахстану: у МЗС дали відповідь
Вимагав $150 тисяч: чиновника офісу генпрокурора спіймали на підбурюванні до дачі хабара
Вимагав $150 тисяч: чиновника офісу генпрокурора спіймали на підбурюванні до дачі хабара
Євросоюз продовжив до кінця липня економічні санкції проти РФ
Євросоюз продовжив до кінця липня економічні санкції проти РФ
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка