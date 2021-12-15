Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Умови наближені до бойових: на півдні України проходять військові навчання

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

На півдні України стартували військові навчання.

Українські війська відпрацьовують злагоджені дії підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму.

У рамках маневрів проводять тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів. За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, військові працювали спокійно і впевнено, а завдання виконували чітко та злагоджено. Умови ж навчань – наближені до бойових.

– У бойових умовах вони діятимуть так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника, – наголосив Наєв.

Нещодавно в Харківській області відбулися навчання резервістів через нові загрози наступу з боку Росії.

А на початку грудня Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України провела навчання на випадок посилення воєнної агресії проти нашої держави.

Як відомо, напередодні Верховна Рада ухвалила законопроект про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у 2022 році.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кабмін пропонує заборонити особам, пов’язаним з РФ, орендувати військове майно в Україні
Кабмін пропонує заборонити особам, пов’язаним з РФ, орендувати військове майно в Україні
Це інструмент для зустрічі з Путіним – Зеленський про Північний потік-2
Це інструмент для зустрічі з Путіним – Зеленський про Північний потік-2
До ескалації РФ, а не після: Зеленський закликав до жорстких економічних санкцій
До ескалації РФ, а не після: Зеленський закликав до жорстких економічних санкцій
Україна розглядає лише одну реакцію на вторгнення Росії – Зеленський
Україна розглядає лише одну реакцію на вторгнення Росії – Зеленський
ПП-2 і реанімація нормандського формату: деталі зустрічі Зеленського з Шольцем
ПП-2 і реанімація нормандського формату: деталі зустрічі Зеленського з Шольцем
Катастрофа для всього світу: Борис Джонсон висловився про вторгнення РФ в Україну
Катастрофа для всього світу: Борис Джонсон висловився про вторгнення РФ в Україну
Позиція Вашингтона щодо України незмінна: помічниця держсекретаря США у Москві
Позиція Вашингтона щодо України незмінна: помічниця держсекретаря США у Москві
Словенія зобов’язалася підтримати вступ України до ЄС
Словенія зобов’язалася підтримати вступ України до ЄС
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка