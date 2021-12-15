Умови наближені до бойових: на півдні України проходять військові навчання

На півдні України стартували військові навчання.

Українські війська відпрацьовують злагоджені дії підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму.

У рамках маневрів проводять тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів. За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, військові працювали спокійно і впевнено, а завдання виконували чітко та злагоджено. Умови ж навчань – наближені до бойових.

– У бойових умовах вони діятимуть так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника, – наголосив Наєв.

Нещодавно в Харківській області відбулися навчання резервістів через нові загрози наступу з боку Росії.

А на початку грудня Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України провела навчання на випадок посилення воєнної агресії проти нашої держави.

Як відомо, напередодні Верховна Рада ухвалила законопроект про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у 2022 році.

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