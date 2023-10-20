Умови використання ATACMS: нові деталі | Нічна атака на Харківщину | Новини Факти ICTV за 20.10.2023

— Обстріл Костянтинівки: є загиблий та поранені.

— Репортаж з Торецького напрямку.

— Нічна атака на Харківщину.

— Звернення Байдена до американського народу.

— Результати розмови Зеленського з Байденом.

— ЗСУ використовуватимуть ATACMS лише в межах України.

— Президентка Єврокомісії про війну в Україні та Ізраїлі.

— Курси самозахисту для жінок від переселенки.

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