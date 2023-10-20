Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Умови використання ATACMS: нові деталі | Нічна атака на Харківщину | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
— Обстріл Костянтинівки: є загиблий та поранені.
— Репортаж з Торецького напрямку.
— Нічна атака на Харківщину.
— Звернення Байдена до американського народу.
— Результати розмови Зеленського з Байденом.
— ЗСУ використовуватимуть ATACMS лише в межах України.
— Президентка Єврокомісії про війну в Україні та Ізраїлі.
— Курси самозахисту для жінок від переселенки.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 09:30 (20.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.