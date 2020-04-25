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Унікальна операція з пересадки кісткового мозку в Україні: як проходила та результат

В Україні вперше зробили трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. Донині пацієнтам, які потребували пересадки, операцію наші медики могли зробити лише за умови, якщо клітинами поділився б хтось із родичів. В інших випадках, аби вижити, смертельно хворі пацієнти бути вимушені шукати порятунку за кордоном.

Першим українцем, якого прооперували на батьківщині, став однорічний Назарчик. Його донором став німець. У маленького Назарчика – комбінований імунодефіцит. Від цієї страшної недуги колись помер його старший братик. Імунітет дитини слабкий, і смертельною для нього могла стати будь-яка інфекція чи вірус.

Про те, як проходила операція – дивіться у сюжеті Наталії Кулик та Ірини Заславець.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у звичайній районній лікарні вдалося зробити успішну трансплантацію нирки.

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