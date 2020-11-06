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На Закарпатті з’явився новий туристичний маршрут Дорога вина та смаку

Гостинне Закарпаття – унікальний край, гірський і багатонаціональний. Тут весело, смачно і колоритно.

Унікальний маршрут Дорога вина та смаку на Закарпатті проходить через усю область та має 16 зупинок. Вони будуть на фермах, виробництвах – сиру, меду, ковбаси, вина. Туристам, які вирушать цим особливим маршрутом, обіцяють неймовірне гастрономічне та естетичне задоволення.

Оригінальний маршрут Дорога вина та смаку познайомить туристів із найкращим – з історією, традиціями, місцевою кухнею та натуральним вином.

На виноградниках краєвиди – зачаровують. Із найвищої точки на горизонті видно одразу три сусідні країни. Гостям тут пропонують відчути себе справжніми виноробами. Спочатку туристи збирають грона, а потім чавлять. У кого більше соку – той і переможець.

У перспективі – створити Дороги вина та смаку по всій Україні і приєднати її до європейської мережі.

Вихідні у Карпатах

Осінь – ідеальний час для спокійного відпочинку на вихідних у Карпатах. Оксамитовий сезон триватиме до середини жовтня. Саме в цей період тут менше туристів, природа починає потроху одягатися в жовті та медові кольори. Осінь приносить у Карпати казку.

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