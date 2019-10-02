UNIT.City перетворив покинутий мотозавод у Києві на місто майбутнього

Заводську трубу на території UNIT.City в Києві перетворили на арт-об’єкт і назвали Маяк інновацій. Його добре видно здалеку, промені світла піднімаються по високій трубі і здіймаються на сотню метрів. А всередині обладнали металеву платформу, там міні-планетарій.

UNIT.City – інноваційне місто майбутнього, його заснували на місці занедбаного цеху мотозаводу. Частину його будівель переробили, поруч спорудили нові бізнес-центри та школи.

Читайте: Як SOCAR донер-кебаби в інноваційний проект перетворив

Тривалий час команда UNIT.City не могла вирішити, що робити зі старим димарем від колишнього заводу, зрештою перетворили на арт-об’єкт. Удень це звичайна труба, а от з настанням темряви – Маяк інновацій.

У трубі облаштували щось на кшталт планетарію. Потрапити туди можна скляним коридором, який з’єднує два кампуси інноваційного парку. Всередині купольний зал з чотирма проекторами і LED-технологіями, які створюють ефект 3D-простору та повного занурення.

Запуск маяка також символізує початок нової ери для UNIT.City. Нині тут будують 2 нових бізнес-кампуси, а також першу чергу житлового комплексу.

До 2021 року планують відкрити ще 5 нових корпусів і звести школу на 750 місць. Тоді загальна сума інвестицій в перший український інноваційний парк сягне майже 250 млн євро.

Нагадаємо, у столиці відкрили першу розумну вулицю.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.