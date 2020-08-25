Ураган, град та повінь: Італію накрила негода

Потужний ураган з дощем та градом пройшов напередодні в Італії. Негода накрила міста Верона, Віченца, Падуя та їхні околиці.

Внаслідок надзвичайної події, на щастя, ніхто з людей не постраждав. Проте через сильну зливу у багатьох районах Італії виникла раптова повінь.

Тому дехто був вимушений добиратись з роботи додому уплав. Також негода повалила півтисячі дерев.

Непогода в столиці України

Окрім того, сильна злива 25 серпня накрила Київ. Вулиці міста затопило. Через підтоплення доріг, було ускладнено рух. На деяких автошляхах сервіси показували максимальний рівень заторів. Проте вже до обіду ситуація покращилась.

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