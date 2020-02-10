Ураган Кіара у Великій Британії: 10 тис. будинків без світла, скасовані рейси

У Великій Британії та Ірландії вирує ураган Кіара. Пориви вітру тут 130 км/год.

Сильні зливи спричинили повені. Без електрики – близько 10 тис. будинків.

Залізниця працює з перебоями, через повалені дерева та лінії електропередачі.

У шотландському місті Перт три людини дістали травми, після того, як вітер зірвав дах в одному з пабів. Унаслідок буревію були скасовані численні авіа- та залізничні рейси.

До слова, через ускладнення погодних умов в ніч на 5 лютого в Україні без світла залишився 41 населений пункт.

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