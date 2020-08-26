Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Ураган Лора в США: зруйновані будинки, повені та жертви на Гаїті

Ураган Лора лютує у Західній півкулі. На Гаїті жертвами стихії стала, щонайменше, 21 людина.

Нині там ліквідовують наслідки. Лора поруйнувала будинки, повикорчовувала дерева, спричинила повінь.

Нині вода відступає, і залишає вулиці, засипані камінням, які принесла вода. Ураган підійшов до південного узбережжя Сполучених Штатів.

Сила вітру сягає 200 км/год. За прогнозами, по Штатах Лора вдарить увечері, коли посилиться до третьої категорії. З потенційно небезпечних районів Луїзіани й Техасу евакуювали майже півмільйона людей.

Негода в Україні

25 серпня у Вінниці пройшла сильна злива, яка затопила кілька районів міста та повалила дерева.

Окрім того, одне дерево впало на дах тролейбуса з пасажирами. На щастя, постраждалих немає. Ще два стовбури потрощили кілька легкових автомобіля.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У США стає менше випадків Covid-19. Фахівці пов’язують це з носінням масок
У США стає менше випадків Covid-19. Фахівці пов’язують це з носінням масок
США допоможуть ЄС розслідувати отруєння Навального – Помпео
США допоможуть ЄС розслідувати отруєння Навального – Помпео
США зможуть подолати коронавірус без вакцини – Трамп
США зможуть подолати коронавірус без вакцини – Трамп
Трамп розглядає можливість розриву економічних відносин з Китаєм
Трамп розглядає можливість розриву економічних відносин з Китаєм
Масштабні пожежі в Каліфорнії: горить 771 тис. га, загинули шестеро людей
Масштабні пожежі в Каліфорнії: горить 771 тис. га, загинули шестеро людей
Санкції США проти Ірану неможливі – ЄС
Санкції США проти Ірану неможливі – ЄС
США відновлять санкції ООН проти Ірану – Помпео
США відновлять санкції ООН проти Ірану – Помпео
Досвід США: як рятують бізнес орендарі квартир, машин та одягу
Досвід США: як рятують бізнес орендарі квартир, машин та одягу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка