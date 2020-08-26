Ураган Лора в США: зруйновані будинки, повені та жертви на Гаїті

Ураган Лора лютує у Західній півкулі. На Гаїті жертвами стихії стала, щонайменше, 21 людина.

Нині там ліквідовують наслідки. Лора поруйнувала будинки, повикорчовувала дерева, спричинила повінь.

Нині вода відступає, і залишає вулиці, засипані камінням, які принесла вода. Ураган підійшов до південного узбережжя Сполучених Штатів.

Сила вітру сягає 200 км/год. За прогнозами, по Штатах Лора вдарить увечері, коли посилиться до третьої категорії. З потенційно небезпечних районів Луїзіани й Техасу евакуювали майже півмільйона людей.

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25 серпня у Вінниці пройшла сильна злива, яка затопила кілька районів міста та повалила дерева.

Окрім того, одне дерево впало на дах тролейбуса з пасажирами. На щастя, постраждалих немає. Ще два стовбури потрощили кілька легкових автомобіля.

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