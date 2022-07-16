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Факти / Відео / Україна

Урожай збирають під кулями: як фермери намагаються вирішити продовольчу кризу

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Запорізької області Валерія Матвієнко розповіла про найважливіші проблеми фермерів, ситуацію з урожаєм на окупованих територіях.

На жаль у нас 70% Запорізької області окуповані, і 70% наших фермерів знаходяться в окупованій території. Але під кулями, під постійним стресом наші фермери все ж збирають урожай. Вони сподіваються на швидке визволення для того, щоб можна було повноцінно працювати та продавати врожай.

Валерія Матвієнко розповіла про ситуацію з сільгоспродукцією та фермерами на окупованих територіях, про шляхи вирішення продовольчої кризи.

На окупованих територіях біда-бідою, тому що висувають умови реєстрування сільгоспвиробників. А на неокупованій території Запорізької області зараз займаються питанням вивезення сільгоспродукції. Фермери продають пшеницю за безцінь для того, щоб продовжити свою діяльність.

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