Уряд бере під контроль комунальні тарифи – облгази перевірять у березні

Тарифи – у центрі уваги Кабміну. Прем’єр занепокоєний, що місцева влада, фактично, малює довільні цифри, тоді як ціни на енергоносії не повинні особливо відрізнятися.

Володимир Гройсман вважає, дуже часто люди змушені платити за дірки у трубах та стінах, через які тепло тікає з помешкань. Також він налаштований перевірити облгази, які через суд домагаються підвищити норму споживання блакитного палива. Нагадаємо, Кабмін зменшив її до 3,28 кубів на одну зареєстровану особу.

У столиці – 1300 з копійками, у селі Зачепилівка – 4255. Це про ціну на тепло в помешканнях. Урядовці кажуть: подекуди вартість гігакалорії космічна.

І це при тому, що тариф – стандартний по всій країні. Аби розібратися із задачкою, прем’єр скликав селекторну нараду.

Кабмін нині в непростій ситуації. З одного боку, критика опонентів за нібито завищені комунальні тарифи для населення. З іншого – вимога МВФ. Не дослухатися до неї Україна не зможе.

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Водночас, минулого місяця Кабмін таки вирішив знизити ціни в платіжках на газ, і попри спротив приватних облгазів, знизив норму споживання блакитного палива втричі.

Це означає, що ті, хто не має лічильників, платитимуть лише за 3,28 сотих куба на одну людину, а не за десять. Облгази кажуть, що зазнають збитків. Та дискусія триватиме допоки всім українцям не встановлять лічильники. Поки без них – 3 млн помешкань. Нафтогаз готовий поставити обладнання, але якщо постачатиме блакитне паливо українцям напряму.

У Мінюсті кажуть, облгази не здаються і постійно судяться із людьми, які платять за новою нормою. Володимир Гройсман закликає місцеву владу ставати на бік людей. Водночас, на початку березня діяльність 20 облгазів у 15 областях перевірить нацкомісія із регулювання енергетики та комунальних послуг. Якщо виявлять зловживання, можуть відібрати ліцензії.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Нафтогаз зобов’яжуть поставити лічильники тим, у кого їх немає.

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