Уряд готує новий макропрогноз для перегляду держбюджету – Гончарук

Кабмін вирішує, як подолати дефіцит бюджету через зміцнення гривні та перекрити інші нагальні питання. Водночас, прем’єр Олексій Гончарук переконує, що проблема некритична. Та він визнає, що наступного року все ж доведеться переглянути кошторис.

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Частину грошей розраховують взяти через масову приватизації. З серпня Фонду держмайна вдалося скласти список із 530 підприємств. Серед них, як каже міністр економіки, багато спиртових заводів. Більше дивіться у сюжеті Ольги Чайко.

Нагадаємо, 27 грудня уряд ухвалив постанову Кабінету міністрів України про порядок фіксації порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.

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