Уряд передав у користування ПЦУ приміщення у центрі Києва
Уряд передав у користування Православній церкві України приміщення у центрі Києва.
Документи прем’єр Володимир Гройсман особисто вручив напередодні предстоятелю ПЦУ Епіфанію.
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Будівля має слугувати адміністративним потребам митрополії. Гройсман також пообіцяв посприяти з реконструкцією переданої споруди.
Нині триває становлення Православної церкви України, і уряд готовий всебічно сприяти цьому – наголосив прем’єр.
До слова, Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати єпархією.
2019-07-18
Теги: Владимир Гройсман, Епіфаній, ПЦУЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.