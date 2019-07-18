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Уряд передав у користування ПЦУ приміщення у центрі Києва

Уряд передав у користування Православній церкві України приміщення у центрі Києва.

Документи прем’єр Володимир Гройсман особисто вручив напередодні предстоятелю ПЦУ Епіфанію.

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Будівля має слугувати адміністративним потребам митрополії. Гройсман також пообіцяв посприяти з реконструкцією переданої споруди.

Нині триває становлення Православної церкви України, і уряд готовий всебічно сприяти цьому – наголосив прем’єр.

До слова, Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати єпархією.

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