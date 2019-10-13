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Уряд виділить мільярд гривень на погашення заборгованості перед шахтарями

Виділити один мільярд гривень на погашення заборгованості перед шахтарями вирішив уряд на своєму суботньому засіданні. Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, цю суму передбачили в проекті змін до закону Про державний бюджет України 2019 на реструктуризацію вугільної галузі.

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Тепер рішення має ухвалити Верховна Рада.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вплине бюджет 2020 року на українців.

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