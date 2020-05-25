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Уряд вирішив підвищити тарифи на електроенергію: скільки доведеться заплатити

Український уряд знову планує підвищити тарифи на електроенергію, причому це торкнеться і промисловості, і побутових споживачів. Усе через апетити власників найдорожчої в Європі зеленої генерації – адже їм за кіловати платить держава.

Мінекоенерго розраховувало додатково зібрати з населення на енергоринок понад 3 млрд грн. У річному обсязі населення повинно було б заплатити 11,6 млрд грн. Тобто фактично Міненерго фактично пропонує зібрати з населення кошти, щоб покрити дорогу зелену енергетику.

Це означає, що для пересічних українців перші 100 кіловат електроенергії будуть коштувати не 90 копійок, як зараз, а 1,68 грн, тобто практично вдвічі більше.

Нагадаємо, в багатоповерхівках двох спальних районів Луцька встановлюють індивідуальні теплові пункти. Все це для того, щоб мешканці вже взимку самі могли контролювати температуру у власних домівках та платити лише за те, що використали.

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