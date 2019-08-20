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Усі бар’єри знято: Україна та Ізраїль домовились про економічний безвіз

Між Україною та Ізраїлем запроваджують економічний безвіз. Так охарактеризував прем’єр Володимир Гройсман останні рішення у відносинах між державами.

20 серпня глава уряду зустрівся із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та наголосив, що відтепер усі бар’єри до співробітництва зняті.

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Гройсман закликав бізнесменів обох країн не чекати, коли зону вільної торгівлі ратифікують, а вже починати взаємодіяти. Натомість прем’єр Нетаньягу розповів про розвиток економіки Ізраїлю, досягнення в медицині та ІТ-сфері.

Нетаньягу наголосив, що Україна має можливість, якою варто скористатися, і закликав українські компанії до співпраці.

Нагадаємо, вперше за 20 років прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прилетів до України і зустрівся із Зеленським.

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