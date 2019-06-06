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Усі етапи виробництва через QR-код на пакуванні: проект від Молокія

Обираючи продукцію в магазині, ми часто цікавимося тим, а як вона виготовлялася? За ініціативи компанії Молокія стало можливим зазирнути і побачити усі етапи виробництва через QR-код на пакуванні.

У компанії-переробника, в даному проекті, чотири партнери. І це означає, що кожен особисто відповідає за якість молока, за умови, в яких корови утримуються, чим їх годують, лікують, доглядають.

Тож з огляду на таку спільну і в той же час персоніфіковану відповідальність за якість продукції, не гріх і фото партнерів на пакуваннях розмістити.

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До слова, цікавий соціальний проект запропонували виробники молочної продукції – компанія Молокія. Споживач може отримати інформацію про те, від якої ферми отримано сировину.

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