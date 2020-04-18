Усі різні, але ціль – однакова. Хто обороняє Україну на передовій та їх історія

Передова – там не має перепочинку. Наші вояки постійно в напрузі: відбивають атаки ворога, ризикують життям, боронять наш спокій. Сьогодні вони наша армія – усі, як одне ціле. Але, попри закамуфльовані у колір хакі обличчя, вони всі різні – тисячі з тих, хто нині з автоматом у руках, раніше ніколи не нюхали пороху.

У них у кожного своя мотивація, свій біль, свої мрії, але всі хочуть перемоги. Тетяна Наконечна зібрала три історії бійців, які служать пліч-о-пліч в одному підрозділі.

Хто там втомився від коронавирусу, у кого які проблеми. Тут всі проблеми відпадуть відразу, і здоров’я налагодиться, все буде добре, – Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Факти ICTV раніше писали про те, як коронавірус ускладнив роботу воїнів на передовій.

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